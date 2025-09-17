Kodrolistni ohrovt s česnom in krompirjem

Sestavine za dva obroka:

3 krompirje

300 g svežega kodrolistnega ohrovta

pol glavice česna

malo olivnega olja

malo masla

sol

Priprava

1. korak:

Krompir olupimo in narežemo na manjše kose ter v slani vodi skuhamo do mehkega.

2. korak:

Bogate liste kodrolistnega ohrovta dobro operemo, najlažje je, če jih za nekaj minut namočimo v večjo količino vode, da se raztopi morebitna umazanija in odplavajo tudi morebitni žužki. Odrežemo tudi rjave lise in glavno žilo, ki je sicer užitna, ampak zelo vlaknata in pri krajšem praženju ostane žilava. Čiste liste natrgamo ali narežemo.

3. korak:

V dovolj veliki ponvi ali loncu na mešanici masla in olja na srednjem ognju popražimo nasekljan česen, ki mu nato dodamo ohrovt in pol kozarčka vode, le toliko, da preprečimo zažgano zelenjavo na dnu posode. Solimo, premešamo in pokrijemo za 2 do 3 minute, da ohrovt upade.

4. korak:

Kuhan krompir odcedimo, ga malo potlačimo in primešamo ohrovtu ter vse skupaj še malo

pražimo, da se okusi povežejo. Tako pripravljen ohrovt je lahko priloga ribjim ali mesnim jedem, seveda pa ga lahko jemo tudi kot samostojen lahek in zdrav obrok.

1 od 1

Nekateri vztrajajo pri blanširanju zelenjave, ki vsebuje grenčine, vendar tako skupaj z

grenčinami izgubimo tudi njihov zdravilni učinek pa tudi njihov značilni okus. Zato smo tokrat blanširanje izpustili.