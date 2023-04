Ko smeti postanejo prevelik problem

Stanje povezano z odlaganjem in odvažanjem smeti je že zelo dolgo porazno, pravijo v Mestni četrti (MČ) Center. Podobno je bilo tudi minuli teden, zato so se obrnili direktno na družbo Simbio in zahtevali takojšnji odvoz smeti.

Težave, povezane z odlaganjem in odnašanjem smeti, se v MČ Center pojavljajo že precej dolgo. Zabojniki so polni, smeti so nastlane tudi okrog njih in v atrijih, ki so za smetarje že sami po sebi težje dostopni. Tudi v minulem tednu se je zgodila podobna situacija, ko so bile smeti popolnoma polne skoraj po vsej mestni četrti – okoli NTRC, na Glavnem trgu, Ozki ulici, Gosposki, Cankarjevi, Stanetovi ter Miklošičevi ulici. Prebivalci so tako od družbe Simbio zahtevali, da smeti odstranijo v 24 urah in jim pojasnijo, zakaj je do tega sploh prišlo.

Kot je povedala predsednica MČ Center, Alenka Pečnik, so v odrejenem času uspeli pospraviti le dva zabojnika, ostali so po 24 urah še čakali na odvoz. V družbi so jim pojasnili, da je prišlo do spremembe dneva odvoza in tako ne poteka vse po ustaljenih terminih, zato so bili zabojniki v tistem obdobju malo bolj polni. »Prihodnji teden bo vse potekalo po razporedu,« so še obljubili.

Največji problem so smeti, ki prihajajo od drugod

Pečnikova sicer pravi, da se v njihovi MČ situacija s smetmi na splošno občasno izboljša, nato pa spet poslabša do stanja nevzdržnosti. Kljub temu se zaveda, da se v družbi Simbio trudijo reševati situacijo in k nevzdržnemu stanju prispevajo predvsem prebivalci iz drugih predelov Celja in celo drugih krajev, ki v zabojnike, ki stojijo v MČ Center, ponoči prinašajo smeti od vsepovsod. Med drugim tudi številne kosovne odpadke.

»Če bi se pri nas nabirale samo naše smeti, jih zagotovo ne bi bilo toliko,« poudarja in dodaja, da je morda največji problem, ker nadzor ne deluje tako, kot bi moral. Zato poziva prebivalce mestne četrti, naj spremljajo, kdo so nepridipravi, ki nedovoljeno nosijo smeti v njihovo četrt, in o tem obvestijo pristojne službe.

Ali vidijo rešitev še kje drugje in kaj nameravajo narediti, pa preberite v aktualnem Celjanu. (MH)