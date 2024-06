*** oglasno sporočilo

Ko sedenje postane užitek

Ali se spomnite svojih dvajsetih let, ko ste lahko sedeli za računalnikom ure in ure, ne da bi občutili kakršno koli bolečino? Prevrtite nekaj let naprej in čas je pustil svoje sledi. Nepravilni gibi in nepravilna telesna drža zadnjih nekaj let so pustili posledice. Ob koncu dneva ste utrujeni, bolečine v hrbtu in vratu so postale stalnica, ledveni del je tog, rekreacija in telovadba pa ne prinašata več enakega olajšanja kot nekoč. Stanje se bo z leti samo še poslabšalo, zato je pomembno, da ukrepate že danes.

Ergonomska oprema je ključna za ohranjanje zdravja pri delu v pisarniškem okolju. Ergonomsko oblikovana delovna mesta omogočajo delavcem bolj udoben in prijeten delovni prostor. To pomeni manj fizičnega nelagodja, kar lahko zmanjša stres, utrujenost in bolečine, kar vodi v povečano produktivnost in zadovoljstvo pri delu.

Ergonomski pisarniški stoli ERGOS: harmonija udobja in ergonomije

Povprečen posameznik preživi več kot 10 ur na dan v statičnem sedečem položaju, bodisi za računalnikom v službi, doma ali na poti. Vendar, pa še vedno večina velik del tega časa preživi na standardnih pisarniških stolih, ki ne nudijo ustrezne podpore.

Statično sedenje je največji krivec za zdravstvene težave, ki se pri nekaterih lahko pojavijo šele po nekaj letih. Bolečine v hrbtu, ramenih in križu so le nekatere izmed težav, ki se pojavijo kot posledica dolgotrajnega sedenja. Kaj storiti? Izbira pravega ergonomskega stola je ključna za ohranjanje zdrave drže in zmanjševanje težav s hrbtenico. Stoli z možnostjo prilagoditve višine in ledvene podpore poskrbijo za udobje med dolgotrajnim sedenjem.

Ergonomski pisarniški stoli ERGOS obkljukajo vse značilnosti vrhunskega pisarniškega stola.

ERGOS stoli so popolnoma nastavljivi, kar pomeni, da boste svoje pisarniško delo opravili ob zmanjšanem mišičnem naporu in obremenitvi sklepov, hkrati pa boste porabili občutno manj energije. To jim uspe s spodbujanjem aktivnega sedenja, četudi se vi tega ne zavedate.

S pisarniškim stolom ERGOS se lahko bolečine v hrbtu, napetost mišic in celo dolgotrajne težave s hrbtenico zmanjšajo ali preprečijo, kar prispeva k splošnemu udobju in zdravju pri delu.

Kako ergonomski pisarniški stoli ERGOS poskrbijo za zdravo in pravilno sedenje?

Ergonomski pisarniški stoli ERGOS so zasnovani za udobno in zdravo sedenje, saj ponujajo številne možnosti prilagoditve. Vsak element stola je popolnoma prilagodljiv, kar pomeni, da se lahko ergonomski pisarniški stol ERGOS popolnoma prilagodi vašim potrebam.

Sedišče je obloženo s spominsko peno za večje udobje, za podporo hrbtenice pa poskrbijo mrežno hrbtišče, nastavljiv naslon za glavo in nastavljiva ledvena opora. 3D nastavljivi nasloni za roke prav tako poskrbijo za pravilno držo. Za trajnost pa poskrbijo stabilno kovinsko podnožje in gumijasta kolesa, ki med uporabo ščitijo talne površine, certificirana po mednarodnem standardu BIFMA.

Brezplačna dostava, strokovno svetovanje in preizkus

V podjetju ERGOS se zavedamo, da je izbira novega ergonomskega stola pomembna odločitev. Zato vam svetujemo, kateri bi bil za vas najprimernejši glede na vaše telesne karakteristike. Izbrani stol pa lahko popolnoma brezplačno in neobvezujoče testirate kar do 7 dni.

Stole vam brezplačno dostavimo na vaš naslov, domači ali službeni. Prav tako vam lahko brezplačno svetujemo, kako urediti vaše sedeče delovno mesto po ergonomskih načelih, da se boste kar najbolje počutili.

