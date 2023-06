Ko godala začarajo občinstvo

Celjski godalni orkester je s 5. abonmajskim koncertom v Narodni dom pritegnil številne obiskovalce, dvorana je bila namreč praktično polna.

Koncert so glasbeniki začeli s krstno izvedbo sodobne skladbe, ki posega v zgodovino klasične glasbe, s kompozicijo Mali ricercarji, skladatelja Petra Šavlija, ki se je glasbenikom pridružil v dvorani. Šavli je sicer kompozicijo sprva napisal za klavir, kmalu pa je ustvaril še godalno priredbo, ki jo je namenil svojemu dolgoletnemu prijatelju, dirigentu Nenadu Firštu, ki je dirigentsko paličico vihtel tudi tokrat. Kot je zapisal avtor, je ricercar baročna glasbena oblika, katere značilnost so umetno ustvarjene lestvice, za katere velja visoka stopnja simetrije. Koncert je godalni orkester nadaljeval s skladbami znanih skladateljev, Johanna Sebastiana Bacha in Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Orkestru so se med izvedbo Bachove kompozicije pridružili trije solisti, Primož Novšak, Katarina Zupan in Marko Zupan, ki so navdušili dvorano. Novšak sicer sodi med najuglednejše slovenske violiniste in nastopa že od ranega otroštva. Zupanova je nižjo glasbeno šolo končala v Žalcu, kasneje se je ogromno izpopolnjevala in izobraževala, tako danes poučuje violino in vodi godalni orkester GŠ Škofja Loka ter sodeluje v orkestru SNG Opera in Balet Ljubljana. Zupan pa, poleg tega, da je visoko izobražen in uspešen violinist ter koncertni mojster Celjskega godalnega orkestra, deluje še na nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje, kjer je bil dolgo tudi predstojnik.

V zahvalo za gromki aplavz so solisti odigrali dodatni bis, ki ga je za tri violine napisal eden od solistov prav za to priložnost. Za konec je orkester zaigral še dobro znano Mozartovo kompozicijo Mala nočna glasba, ki je tudi tokrat popolnoma očarala. (MH)