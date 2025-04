Ko cvetijo češnje, pokrivamo por in čebulo.

V mesecu aprilu, ko začnejo cveteti višnje in češnje, obstaja nevarnost, da bo vaše vrtnine napadla čebulna muha. Zato naj vse gredice s čebulo, porom in šalotko ostanejo pokrite, pomaga pa vam lahko še lesni pepel, katerega posujte okoli rastlin.

Prvi nalet čebulne muhe se ponavadi prekriva s cvetenjem višenj. Takrat samica zalega jajčeca med liste v koreninski vrat mladih, komaj vzniklih sadik čebule. Iz jajčec se prav kmalu izležejo ličinke – žerke, ki se zarijejo v mlade čebulice. Tam zajedajo rove, zato čebule gnijejo, mlade rastline propadajo, starejše pa se slabo skladiščijo.

Napadene rastline prepoznamo po uvelih in obledelih listih. Drugi rod čebulnih muh se pojavi proti koncu maja, tretji pa septembra in oktobra. Muhe drugega in tretjega rodu največ škode naredijo na poru.