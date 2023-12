Ko božična zgodba oživi na svojstven način

Božični Vojnik 1 od 5

Kdaj, če ne decembra, je svet popolnoma drugačen, ljudje prijaznejši in bolj odprti? Če se sicer vsak drži bolj zase, hiše pa se skrivajo za ograjami, se ograje decembra odprejo, dvorišča in ulice pa postanejo prostori za srečevanje, druženje in veselje. V Vojniku je zagotovo tako, saj v adventnem času mesto diha in živi za Božični Vojnik – največjo razstavo jaslic na prostem.

V Božičnem Vojniku je tudi letos na ogled 250 jaslic iz Slovenije in tujine. Ustvarjali so jih posamezniki, družine, društva in podjetja, Vojničani pa so zanje odprli svoja dvorišča, ki v času Božičnega Vojnika žarijo v soju prazničnih lučk in gostijo jaslice vseh velikosti in oblik.

Obiščete jih lahko vse do 6. januarja, do takrat pa za obiskovalce pripravljajo tudi dodaten program s koncerti in drugimi prireditvami. Več o tem, kaj smo videli in doživeli, lahko preberete v aktualni številki Celjana. Zaenkrat pa z vami delimo le nekaj fotografij.