Knjižnica v Slovenski Bistrici obeležuje Dan knjižnice

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica obeležuje 25. maja Dan knjižnice. Vsako leto pred knjižnico postavijo stojnico in to za ves teden, kjer promovirajo svojo dejavnost. Tokrat je še bolj slovesno, saj Knjižnica letos praznuje 50-letnico ustanovitve Pionirske knjižnice in 60-letnico poimenovanja matične knjižnice.

»S stojnico želimo še posebej opozoriti nase, da nas vidijo, opazijo tudi mimoidoči, morda tisti, ki še niso naši uporabniki. V tem tednu nudimo brezplačen vpis v knjižnico za vse starostne skupine. Na stojnici pa promoviramo knjige, knjižnico semen, Stepišnikovo bukvarnico,« našteje direktorica Patricija Breznikar. (Foto: KJV)

