Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: Zgodnji humanistični spisi in zapisi o slovenskem ozemlju*

Največji papež med literati in največji literat med papeži

Enej Silvij Piccolomini (1464–1405), poznejši papež Pij II., je med vsemi Petrovimi nasledniki v zgodovini gotovo najbolj povezan z današnjim slovenskim ozemljem. V knjigi so predstavljeni in prevedeni številni dokumenti, ki prikazujejo, kako je v različnih vlogah vplival na ta prostor: kot tajnik cesarja Friderika III. (1447–1444), škof v Trstu (1450–1447) in eden glavnih akterjev pri ustanovitvi ljubljanske škofije (1463–1462). Precej manj pa je Piccolomini v naši kulturni zavesti poznan kot humanist izrednega formata in izvrsten literarni ustvarjalec.

Gotovo je vrednost pričujočega Pijevega gradiva dejstvo, da dobivamo v slovenščini vse temeljno gradivo Italijanovega opusa, vezano na današnji slovenski prostor, za posladek pa še njegove najbolj sočne strani.

