Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: ZGODBE IZ NAHRBTNIKA*

* oglasno sporočilo

Romarjevi vtisi s poti po domovini

Duhovit in privlačen potopis z romarske poti po Sloveniji, ki se v Vuzenici začne na konju in se čez slabe štiri tedne konča peš na Ptujski Gori. V zgodbah se prepletajo avtorjevi osebni spomini, zapletena zgodba Zavoda Antona Martina Slomška ter lucidni uvid v družbeno-politično dogajanje v državi. Prijetno popotniško branje bo tudi obrisalo prah z gojzarjev, napolnilo kak nahrbtnik in marsikoga zvabilo v kraje ob poti na zemljevidu.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba