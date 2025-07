Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: ZADNJI INKOVSKI ZAKLAD*

* oglasno sporočilo

Napet roman, postavljen v eksotično okolje južnoameriških Andov. Nič pretresljivega slutečemu popotniku, ki je sicer manj poučèn, a nič manj zvedav kot Borut Korun sam na svojih popotovanjih, se v nenavadnem spletu okoliščin in poznanstev ponudi prilika, da se dokoplje do skrbno varovane skrivnosti starodavnih Inkov. Izziv je še večji zaradi očarljive in ponosne Perujke, ki pooseblja vez med sodobnostjo in burno zgodovino dežele. Iskanje zagonetne svetinje ju popelje v odmaknjene predele, v neukročeno naravo, v svet magičnih obredov, starodavnih bogov in modernih gverilcev. Njunim naporom in nepričakovanemu razpletu sledimo v razburljivi, hkrati romantični in pustolovski pripovedi.

