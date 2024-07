Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: VIŠJI KLIC*

* oglasno sporočilo

Resnična zgodba o boju in viteštvu sredi razklanega neba druge svetovne vojne

Pet dni pred božičem leta 1943 se je hudo poškodovan ameriški bombnik trudoma skušal obdržati v zraku nad vojno Nemčijo. Upravljal ga je enaindvajsetletni pilot. Pol njegove posadke je bilo ranjene ali mrtve. Vračali so se s svojega prvega bojnega poleta. Iznenada se je bombniku za rep približal lesketajoč se temen obris – nemški lovec messerschmitt. Še huje, nemški pilot je bil as, zmožen uničiti ameriški bombnik s pritiskom sprožilca.

To je resnična zgodba o dveh pilotih, katerih življenji sta tistega dne trčili v zraku: o Američanu, drugem poročniku Charlieju Brownu, prej kmečkem fantu iz Zahodne Virginije, ki je postal poveljnik B-17, in o Nemcu, drugem poročniku Franzu Stiglerju, prej potniškem pilotu z Bavarske, ki se ni želel bojevati v drugi svetovni vojni. Kar je sledilo, presega najbujnejšo domišljijo in bo pozneje postalo znano kot »najbolj neverjetno srečanje med sovražnikoma v drugi svetovni vojni«.

Srečanje je Charlieja in Franza preganjalo dobra štiri desetletja, dokler nista kot stara moža poiskala drug drugega – za zadnjo nalogo, ki jima je za vedno spremenila življenje.

