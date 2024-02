Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: VELIKA PUNCA *

* oglasno sporočilo

Špela je visoka, zelo visoka. Prevelika za igranje s punčkami. Tako velika, da ima pogosto glavo v oblakih in da je tudi malo nerodna … Težko najde svoje mesto, v šoli in doma. Vsi ji rečejo »velika punca«, a v sebi je samo majhen otrok, ki se sprašuje, kakšen občutek je, če te kdo pokliče »moja mala punčka«.

Slikanica premišljeno poudarja bogastvo naših razlik in edinstvenosti vsakega človeka ter nas vabi, da sebe in drug drugega sprejemamo takšne, kot smo, ob naših posebnostih pa želi krepiti samozavest in občutek identitete.

