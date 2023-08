Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: UPRITE SE!*

* oglasno sporočilo

Svetovno znani misijonar in borec za človekovo dostojanstvo opozarja na krivičnost delitve sveta na revne in bogate ter vse poziva, naj se tej krivičnosti upremo. Zato, da bi vsi lahko zaživeli človeka vredno življenje!

V duhu abbéja Pierra, matere Terezije in sestre Emmanuelle tudi Peter Opeka svoje življenje posveča boju za človekovo dostojanstvo najbolj zapostavljenih. Že od leta 1989 se v okviru združenja Akamasoa – Dobri prijatelji upira revščini na Madagaskarju.

Znan je po svoji dobroti, velikodušnosti in ljubezni, a tudi po svojem neuklonljivem značaju, ki v gnevu nad krivičnostjo izbruhne kot vulkan. V knjigi razmišljanj Uprite se! nas spodbuja, da se upremo – najprej lastni sebičnosti in brezbrižnosti – in se konkretno zavzamemo za vrednote, ki svet spreminjajo v boljši kraj za bivanje za vse ljudi!

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo