Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: UKRAJINA OD IGRE PRESTOLOV DO VOJNE ZA SAMOSTOJNOST*

* oglasno sporočilo

Ukrajina je dežela, ki se je po začetku ruske agresije februarja leta 2022 z obrobja premaknila v središče svetovnega in evropskega zanimanja. A čeprav je zgodovinska izkušnja Ukrajincev precej podobna slovenski, o tej veliki evropski državi na Slovenskem v povprečju še vedno vemo sorazmerno malo. Dr. Aleš Maver Ukrajino z zanimanjem spremlja že tri desetletja. V svoji knjigi osvetljuje njena zgodovinska izhodišča, odnose s sosednjimi državami in predvsem »nevarna razmerja« z največjo sosedo na vzhodu, ki so privedla tudi do sedanje vojne. Ta se trenutno bije na plečih ukrajinskih ljudi v enem najbolj krvavih vojaških spopadov v Evropi po drugi svetovni vojni. Besedilo ponuja celosten pregled, ki pomaga razumeti ukrajinsko preteklost in sedanjost. Posebnost pričujoče knjige je, da na številnih mestih opozori na vzporednice med zgodovinskim razvojem v Ukrajini in Sloveniji.

Naročila lahko oddate na www.mohorjeva.org, po elektronski pošti knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo