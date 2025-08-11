Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: TUKAJ SEM*

* oglasno sporočilo

Čudeži se dogajajo, samo verjeti moramo vanje!

Roman, ki ga prebereš na mah, je nagrajeni prvenec mlade francoske avtorice. 29-letna alpinistka Elsa leži v bolnišnici v komi zaradi nesreče v gorah, mladi Thibault pa se po naključju znajde pri njej, ko se skuša izogniti srečanju s svojim bratom v sosednji sobi, ki je povzročil hudo avtomobilsko nesrečo iz malomarnosti. In potem Thibault kljub odsotnosti znakov življenja pri njej Else ne neha obiskovati …

Pripoved o velikih življenjskih naključjih in upanju, ki dela čudeže, ter bralcem predstavi ganljivo zgodbo o lepoti nekega poznanstva in začetku neke ljubezni …

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba