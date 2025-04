Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: TISTA O POŠASTIH*

* oglasno sporočilo

Avtorica mednarodne uspešnice Kakšne barve je poljubček? nas tokrat preseneti z zabavno strašljivo zgodbico, v kateri ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Zabaven sprehod med stojnicami in vonjavami tržnice, sredi žlobudranja nakupovalcev in nasmehov prodajalcev, ki so deklicama nadvse naklonjeni, se spremeni v nočno moro, ko po naključju pokukata pod zaveso stojnice … A za še tako nerazumljivo zadrego je odgovor mogoče najti v knjigah.

