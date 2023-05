Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: SRAMEŽLJIVI STAŠ IN GOVORNI NASTOP*

* oglasno sporočilo

Staš je prijazen, a bolj molčeč fant, ki se nič kaj rad ne izpostavlja. Priprava govornega nastopa pred sošolci je zanj prava nočna mora …

Kaj, če bo zinil kakšno neumnost, pomešal besede, se razjokal, morda celo onesvestil? Že ob sami misli na kaj takega ga zvije v trebuhu. Bo Staš premagal strah in zbral pogum, da bo sošolcem lahko predstavil tisto krasno stvar, ki jo je pripravil? Slikanica nas vabi, da z otroki načnemo pogovor o tem, kako dragocen je vsak in kako pomembno je, da se v ozračju dobronamernosti naučimo – ne le poslušati druge, ampak – tudi izraziti svoje mnenje. Različnost nas namreč vse bogati!

Slikanice Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo, Sramežljivi Staš in govorni nastop, Lara Kosmulja, mala klepetulja in Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja! s pravljičnimi liki postavljajo ogledalo našim najmanjšim. Na izviren način vabijo k pogovoru o izzivih, s katerimi se srečujejo mali nadobudneži, in ponujajo ogrodje za dobre odnose v družini, šoli, družbi. Navihano-poučno, vsestransko dobrodošlo branje!

Vabljeni v Mohorjevo knjigarno na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org, po elektronski pošti knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

