Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: SOKRAT. Življenje, ki ga je vredno živeti*

* oglasno sporočilo

Zgodovinsko-kulturno delo nas nagovori o tem, kaj pomeni živeti resnično izpolnjeno in smiselno življenje. Hkrati nas izziva, da premislimo o pomembnosti dvoma, kritičnega mišljenja in etičnega življenja, ter nas navdihne, da sledimo Sokratovemu zgledu pri iskanju globljega smisla v našem vsakdanjiku. Knjiga ponuja globok vpogled v Sokratovo dediščino in njegov vpliv na kasnejše mislece. Devra Lehmann predstavi Sokratovo dediščino kot ključno za razumevanje človekovega iskanja smisla in vrednosti v življenju. V knjigi nam večkrat nagrajena avtorica predstavlja prvo biografijo za mlade bralce o mislecu, ki mu ni bilo para.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba