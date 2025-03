Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: SMERNIK ZA SMISEL*

* oglasno sporočilo

Skozi preizkušnje do smeri življenjskega poslanstva

Zgodbe zdravijo. Najmočneje pa se nas dotaknejo tiste, ki so jih ljudje izkusili na svoji koži. Matic Vidic je študij teologije in filozofije izbral, ker se je že kot mladostnik soočil s težkimi življenjskimi preizkušnjami. Ko ga danes njegov štiriletni sin vpraša, kaj pravzaprav počne, mu odgovori: »Rešujem življenja in ljudem pomagam, da niso žalostni.«

Pretresljivo osebno pričevanje je eden najlepših primerov, kako eksistencialna analiza oziroma logoterapija Viktorja Frankla spreminja življenja v vsakdanjosti.

