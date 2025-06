Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: SKRIVNE VATIKANSKE FOTOGRAFIJE*

* oglasno sporočilo

Prvič objavljene fotografije iz zakulisja Vatikana

02 nas vodita po skrivnih vatikanskih fotografskih arhivih. Pred nami razgrinjata galerijo podob papežev od sredine 19. stoletja do danes, njihov zasebni, vedno znova osupljivi vsakdanjik. Predstavita nam drugo stran okrasja najstarejše in najbolj skrivne ustanove na svetu – središče moči, ki je vznemirljivejše od Kremlja in Bele hiše.

Prvič je na ogled več kot 300 izjemnih fotografij, skrbno izbranih med več tisoč negativi. Pripisi k slikam izrisujejo zgodovino Katoliške cerkve in Petrovih naslednikov, živečih v edini državi na svetu, ki je popolnoma obdana z obzidjem. V vseh pogledih vrhunsko delo!

