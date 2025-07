Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: SEZNAM MOJIH ŽELJA*

* oglasno sporočilo

Svetovna uspešnica francoskega pisatelja Delacourta je prvoosebna izpoved preproste ženske Jocelyne. Njenemu »princu na belem konju« je ime Jocelyn. Imata dva otroka in živita skromno, a vsaj navzven srečno življenje. Toda nekega dne Jocelyne na loteriji zadene 18.547.301 evrov. Dobi veliko, a s tem še več izgubi – izgubi srečo, ki jo je prej kljub preprostemu življenju iskreno čutila.

Seznam mojih želja je očarljiv in občuten, a hkrati udaren roman o skrivnostih sreče in nevarnem vplivu denarja. Knjižna uspešnica v več kot milijonu prodanih izvodov združuje ganljivo čustveno prvoosebno žensko izpoved, resničnost sprijaznjenih ljudi in nenavadno bolečino človeške nežnosti.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba