Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: SANJE NJENE HČERE*

Presunljiva zgodba žensk skozi štiri generacije je nadaljevanje romana Upanje njene matere (Celjska Mohorjeva družba 2024). Zapuščina Marte Schneider se udejanja skozi usode njenih hčere Hildemare, vnukinje Carolyn in pravnukinje May Flower Dawn. Družinski odnosi, polni nerazumljenosti, napačnih interpretacij, spregledanosti in tišine, iz roda v rod prenašajo breme bolečine, ki znova in znova reže prepad med materami in hčerami.

Pronicljiva družinska saga je blagodejen lek za tako razširjen in pogosto nikoli ubeseden strup lastnih prepričanj: če bi me imela zares rada, bi vedela, bi rekla, bi me objela …

Z odkrivanjem in razumevanjem zgodb svojih prednic skupaj stopijo na pot sočutja, odpuščanja, sprave, osvoboditve in predvsem ljubezni. Vredno branja!

