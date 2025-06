Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: RUMENA NA OBROKE*

* oglasno sporočilo

Pohod po rumeni poti Via Alpina

Igor Gruber je uspel uresničiti svoje sanje in prehodil Rdečo pot Via Alpina od Monte Carla do Trsta. Po treh letih je ponovno podlegel okužbi s pohodništvom po daljinskih poteh in se ponovno podal v Alpe. Tokrat se je odločil za Rumeno pot Via Alpina od Trsta do Oberstdorfa.

Pot mu je postavljala mnoge preizkušnje, a na koncu se je veselil cilja. Svoje dogodivščine in spoznanja s te poti je strnil v knjigo, ki prinaša doživljanje pohoda po Alpah skozi oči pohodnika. Z njo želi približati izkušnjo pohodništva na dolge proge oziroma veznega pohodništva prav vsakemu ljubitelju gora.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

