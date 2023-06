Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: ROMARSKI POZDRAV*

* oglasno sporočilo

Avtor je svoje dolgoletno zbirateljsko veselje in življenjsko ljubezen do gora izlil v zbirko Na 515 razglednicah s spremljajočimi besedili je prikazanih 205 slovenskih božjepotnih krajev s celotnega slovenskega etničnega ozemlja. Zbirka odseva bogastvo verskega izročila prednikov, ki so tudi s pomočjo romanj kljub križem življenja smelo zrli v prihodnost.

Naročila lahko oddate na www.mohorjeva.org, po elektronski pošti knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si ali po telefonu na 03 490 14 20.

