Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: POVEJ MI TISTO LEPO ZGODBO O KARLU ACUTISU*

* oglasno sporočilo

Karel Acutis je svetnik za našo generacijo. Pokazal nam je, da je svetost danes še vedno aktualna in mogoča. Ob kanonizaciji za svetnika sta izšli slikanica in nova biografija tega italijanskega mladeniča, ki je leta 2006 v starosti 15 let nenadoma zbolel in umrl zaradi levkemije. V svojem kratkem življenju je dobrodelno pomagal številnim ljudem, predvsem pa odkril moč evharistije in številne pripeljal na pot vere. Leta 2020 je bil razglašen za blaženega, 27. aprila 2025 pa je bil prištet k svetim.

Avtorji slikanice mladega Karla predstavijo kot otroka iz naše srede, ki je bil izjemno občutljiv za dogajanje okrog sebe in je že kot otrok pomagal številnim ljudem. Ob nežnih in slikovitih ilustracijah spoznavamo Karlovo družino, njegovo otroštvo in mladost, predvsem pa nadvse radodarno, ljubečo, empatično, skrbno in pravično Karlovo dušo.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba