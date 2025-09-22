Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: POGUMNA DEKLICA ULA*

* oglasno sporočilo
O pogumu in ljubezni, ki premagujeta žalost
Pogumna deklica Ula se sooča z največjo izgubo – a v njej odkrije nekaj neprecenljivega.
To je iskrena in ganljiva pripoved o otroku, ki pogreša.
O žalosti, ki pride kot val in ostane.
A tudi o ljubezni, ki ne izgine.
O besedah, ki zdravijo.
O spominih in pogumu.
In o tem, da lahko spet zaživimo – ne zato, ker pozabimo, ampak ker smo ljubili.
Ula nas opomni, da se o žalosti lahko pogovarjamo. Da lahko nosimo praznino v srcu … in ga hkrati polnimo z novimi spomini, odnosi, pogumom. To je knjiga za vse otroke, ki so morali prehitro odrasti.
In za starše, ki jih v tem objemajo vsak dan – z besedami, razumevanjem in neskončno ljubeznijo..
Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!
* oglasno sporočilo
Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba