Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: POGUMNA DEKLICA ULA*

O pogumu in ljubezni, ki premagujeta žalost

Pogumna deklica Ula se sooča z največjo izgubo – a v njej odkrije nekaj neprecenljivega.

To je iskrena in ganljiva pripoved o otroku, ki pogreša.

O žalosti, ki pride kot val in ostane.

A tudi o ljubezni, ki ne izgine.

O besedah, ki zdravijo.

O spominih in pogumu.

In o tem, da lahko spet zaživimo – ne zato, ker pozabimo, ampak ker smo ljubili.

Ula nas opomni, da se o žalosti lahko pogovarjamo. Da lahko nosimo praznino v srcu … in ga hkrati polnimo z novimi spomini, odnosi, pogumom. To je knjiga za vse otroke, ki so morali prehitro odrasti.

In za starše, ki jih v tem objemajo vsak dan – z besedami, razumevanjem in neskončno ljubeznijo..

