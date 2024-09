Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: NOVOJAZ*

* oglasno sporočilo

Ruska invazija na Ukrajino skozi oči mlade slovenske novinarke

Ruska invazija na Ukrajino je življenje na glavo obrnila milijonom ljudi. Avtorica knjige je morala v nekaj urah v kovčke stlačiti svoje sveže ustaljeno moskovsko življenje, z njim pa vse načrte in dolgoletne sanje. Novojaz je zbirka esejev, spominov in razmišljanj o tem, kako slehernik – domačin ali tujec – doživlja to »vojaško operacijo« na drugi strani fronte, med Rusi. Osebne, družinske in narodne tragedije se prepletajo z vprašanji propagande, molka in preganjanja. Nad vsem tem pa ostajajo misel o svobodi, upor skozi humor in pravica do normalnega življenja.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba