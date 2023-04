Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: NAJVIŠJA GORA KNJIG NA SVETU*

* oglasno sporočilo

Kako visoka je tvoja gora knjig?

Mali Erik že odkar pomni razmišlja le o tem, kako bi lahko letel. Zasanjano sledi črtam, ki jih po nebu rišejo letala, se spogleduje s pticami, neuspešno izdeluje krila. Vsak božič in rojstni dan komaj premaguje razočaranje, ker je spet ostal praznih rok – brez kril, s katerimi bi lahko poletel. Vse do dne, ko mu mamica pove, da je leteti mogoče tudi drugače, in mu v roke položi knjigo …

Z vsako prebrano knjigo se Erikov razgled širi, hkrati pa se viša njegovo vzletišče! Mlade bralce in bralke vabi, naj poletijo na krilih besed in domišljije.

