Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: MOJ ODGOVOR ŽIVLJENJU. Avtobiografija*

Ko življenje vpraša, lahko obnemiš ali poiščeš odgovor

Viktor Frankl, avstrijski nevrolog, psihiater in ustanovitelj logoterapije, v avtobiografiji ponuja iskren in navdihujoč vpogled v svoje življenje – od otroštva na Dunaju, preko travmatičnih izkušenj v nacističnih koncentracijskih taboriščih do razvoja njegove psihoterapevtske metode, ki temelji na iskanju smisla v življenju. Knjiga ni le zgodovinski dokument, ampak tudi filozofsko in psihološko razmišljanje o človekovi volji do smisla. V množici knjig, ki govorijo o Franklu in njegovi filozofski misli, je pričujoča knjiga izjemna v tem, da Frankl o svojem življenju spregovori sam.

