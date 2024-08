* oglasno sporočilo

Rokovnik za novo šolsko in vse koledarsko leto 2025

Mohornik nam s svojim priročnim formatom in praktično spiralno vezavo olajša vsakodnevno organiziranje časa in je privlačen spremljevalec vsakdanjega službenega, šolskega in družinskega življenja od septembra 2024 do konca decembra 2025.

Naj najde vsakodnevno mesto tudi v vaših rokah.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba