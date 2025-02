Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: MAMA; OČE*

* oglasno sporočilo

Popolno darilo za vse mame in očete sveta

Hélène Delforge: MAMA

Morda je prav materinstvo najbolj univerzalna nit, ki vse človeštvo veže v eno. Knjiga MAMA slavi materinstvo v najrazličnejših podobah, kulturnih odsevih in socialnih okoliščinah. Vsaka od teh podob ima veliko izrazno moč, čustven naboj in obilno mero empatije. Ko se v eni sami besedi mednarodnega jezika ljubezni prepoznajo vse mame in vsi otroci sveta.

Hélène Delforge: OČE

Oče. Ena sama drobna beseda, pa toliko pomenov. Ponos, ki napenja prsi. Strah, da bodo odločitve napačne. Nežnost, ki se ne sramuje. Ljubezen, ki je stanovitna. Očetje so si različni. Pa vendar si vsi želijo isto. Da bi bili njihovi otroci srečni. Kot mnogo drugega je to včasih težko ubesediti. In morda je to prva knjiga, ki z malo besed pove skoraj vse.

Za mame in očete.

