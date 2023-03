Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: MAMA*

* oglasno sporočilo

Popolno darilo za vse mame sveta

Morda je prav materinstvo najbolj univerzalna nit, ki vse človeštvo veže v eno. Knjiga slavi materinstvo v najrazličnejših podobah, kulturnih odsevih in socialnih okoliščinah. Vsaka od teh podob ima veliko izrazno moč, čustven naboj in obilno mero empatije. Ko se v eni sami besedi mednarodnega jezika ljubezni prepoznajo vse mame in vsi otroci sveta.

Knjiga Mama je osupljiva zbirka akvarelnih portretov in živahnih skic nagrajenega ilustratorja Quentina Grébana. Ob njih edinstveno in čustveno popotovanje skozi lirično besedilo Hélène Delforge materinstva ne idealizira. Gre za splet vseh mogočih okoliščin, različnih časov in kultur, živih portretov ter intimnih razmišljanj z vsega sveta. Materinstvo v vsej svoji kompleksnosti na vrtiljaku zadovoljstva in žalosti, frustracij in zabav na koncu govori en sam, vsemu svetu razumljiv jezik. Reče se mu ljubezen.

Naročila lahko oddate na www.mohorjeva.org, po elektronski pošti knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo