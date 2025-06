Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: LEON XIV. Nepričakovani naslednik*

* oglasno sporočilo

»Tam je bil, v tistem prostoru, skupaj z nami pod ključem. Naša dolžnost je bila, da ga odkrijemo … Potem pa se je med glasovanjem nenadoma sam povabil k nam: ime kardinala Prevosta se je začelo ponavljati glasovnica za glasovnico in je postopoma napolnilo celotno Sikstinsko kapelo. In on je bil tam, miren, večino časa zaprtih oči, zatopljen v molitev. Bil je izvoljen. Sprejel je. In tako je tukaj 266. Petrov naslednik z imenom Leon XIV.«

Pričevanje kardinala Jeana-Paula Vesca iz letošnjega konklava je občuten uvod v biografijo, ki je v Franciji izšla samo 7 dni po izvolitvi novega papeža in v kateri je pisatelj Christophe Henning, novinar časopisa La Croix in voditelj na radiu RCF-Radio Notre-Dame, za vedno ujel hipni posnetek ob zori pontifikata Leona XIV., ki si ga bomo vsi zapomnili kot enega najbolj radostnih doživetij, kar jih je hkrati delila vesoljna Cerkev.

