Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: KO DRUŽINA ZAČNE ZNOVA*

Temeljni pojmi družinske terapije

Avtorici je uspelo na zelo pregleden in kompetenten način sintetizirati klasične in sodobne poglede na družinsko terapijo ter podati celovit vpogled na zelo široko področje. Pojasnjeni so osnovni koncepti družinske terapije tako, da so dostopni tudi tistim, ki nimajo strokovnega znanja s tega področja. Poleg tega pa monografija ponuja vpogled v sodobne raziskave in dosežke na področju družinske terapije ter temeljne pojme definira na podlagi najnovejših raziskav in vodilnih teoretičnih izhodišč stroke.

