Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: GORIŠKI SLAVČEK*

* oglasno sporočilo

V zavetju najlepših posoških gorá, med katerimi se vije rajska lepotica, bistro zelena Soča, se je rodil deček, ki je imel veliko darov. Že v otroštvu je izkazoval ljubezen do narave, ki jo je kasneje rad prelival v verze. Imel je dar govora, ki je privabljal množice. Cenil je slovensko besedo in tiste, ki so jo zapisovali. To je zgodba o slovenskem pesniku Simonu Gregorčiču, goriškem slavčku.

Slikanica za male in velike bralce.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba