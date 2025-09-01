Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: FONTASTIČNO*

* oglasno sporočilo

»Če rad plezaš, boš v tej knjigi našel navdih. Če te zanima le odkrivanje skrivnosti, ne skrbi, tudi za to si na pravem mestu. Čaka te zgodba o pogumu, domišljiji in odkrivanju sveta z odprtimi očmi. Največje pustolovščine se namreč pogosto skrivajo tam, kjer jih najmanj pričakujemo – med drevesi, pod sončnimi žarki, na vrhu skale ali v očeh prijatelja, ki zna prisluhniti. Ker plezanje ni le gibanje v skali. Je druženje, igra z naravo, lastnim telesom in glavo. Včasih gre vse zlahka, drugič boš večkrat padel kot splezal – ampak prav vsak oprimek, vsak poskus in vsaka pot navzgor šteje. Želim ti, da v njej uživaš. Morda pa tudi tebi kakšen balvan pomežikne. Ostani radoveden, pogumen in … fontastičen.«

S temi besedami je slikanico Fontastično pospremila Janja Garnbret. Slovenska olimpijska in svetovna prvakinja v težavnostnem in balvanskem plezanju morda še ni doživela, da bi ji kak balvan pomežiknil, gotovo pa z glavnim junakom knjige, štiriletnim Nalom, deli navdušenje nad čarovnijo, ki jo ponuja naravni raj gozdnih balvanov.

