Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: DOLINA ZVEZD*

Kaj nepovedanega nam mora še povedati rodna dežela?

Cveto Ogorelc se po strašnem zaključku v Budimpešti (Razmik med Žerjavi, 2024) kot pobegli nemški vojak vrne v domovino. Postane partizan, brez omahovanja tudi komunist in član Partije. Potem pa se ga dotakne smrt – drugačna od tistih, ki jih je videl ali sam zakrivil. Na pragu večnosti se sooči z lastno krivdo. Roman o prelomnem letu 1945 podarja glas tisočim neslišanim žrtvam kot posameznim individualnim zgodbam. Skozi različne usode krmari med optimizmom in upanjem težko pričakovane svobode, grozo zločinskega revanšizma in zloveščo samoumevnostjo novega družbenega ustroja, položeno v koncentracijsko taborišče Strnišče pri Ptuju in razrešeno na mejah Kozjaka.

Po dveh epskih romanih Branka Cestnika, enega naših najboljših piscev zgodovinskih romanov, smo s pričujočo knjigo Dolina zvezd dobili zaokroženo trilogijo o slovenskih mobilizirancih v nemško vojsko v drugi svetovni vojni.

