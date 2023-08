Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: DESETA DEŽELA*

* oglasno sporočilo

Sabina Koželj Horvat nam v sodobnem mladinskem romanu Deseta dežela izriše doživetja najstnikov Eme in Jakoba, ki v seminarski nalogi iz ječe šolskih učbenikov izpustita Josipa Jurčiča. Skozi razpoke skrivnostno povezanih svetov ga osebno spoznata v času, ko je bil otrok, dijak, študent in urednik. Pa tudi prvi véliki slovenski pripovednik dobi priložnost pokukati v 21. stoletje. V kakšne originale izpod njegovih prstov na računalniški tipkovnici bi se razvili mi? Kako bi se znašli med njegovimi izvirnimi liki, ki se upirajo svojim tragičnim usodam, begajo v tuje opuse in se z vsemi silami borijo proti izginjanju? Ko je knjiga namreč zaprta, junaki zaživijo svoje življenje. In nas na vsakem koraku dogajanja v podtalju učijo, da ima njihovo izginjanje s težavami našega koronskega vsakdana, z bojem z virusom ter s soočanjem z maskami in socialno distanco več, kot smo pripravljeni priznati.

