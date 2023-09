Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: DEDEK ME NE POZNA VEČ*

* oglasno sporočilo

Ema je stara osem let in pogosto preživlja čas s svojim dedkom Vladimirjem. Toda dedkove potegavščine in izguba spomina prerastejo v bolezen, zaradi katere dedek ne more več živeti sam. Emina zgodba nas popelje v soočanje s staranjem in odločitvijo za življenje v domu za starostnike.

Peta knjiga v zbirki Prijazna družba otrokom približa Alzheimerjevo bolezen, ki prinaša številne spremembe v vedenju starostnikov, vendar ne zmanjša ljubezni do bližnjih, ki se soočajo s tem obolenjem. Knjige v zbirki so zasnovane tako, da obravnavajo pomembne družbene pojave, s katerimi se srečujejo že otroci, in jim jih pomagajo razumeti. Otroci tako razvijajo strpnost ter se učijo sprejemati drugačnost in razlike razumeti ne kot ovire, temveč kot bogastvo.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo