Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: DALJNA ŽENSKA*

Daljna ženska je avtobiografska zgodba Alme M. Karlin o njenem znanstvu in odnosu s protinacističnim ubežnikom Hansom Joachimom Bonsackom (s psevdonimom Frank von Halen), ki se je v strahu pred maščevanjem režima zatekel v Celje, kjer ga je pod svoje okrilje vzela Alma. Njune poti se prepletejo na življenjsko usoden način, ki ga avtorica rešuje z vsem, kar jo je zaznamovalo: umetnostjo in upornostjo, magijo in molitvijo, sočutjem in jezo. Napeto pričevanje in najverjetneje Almina najbolj iskrena literarna izpoved, ki nam popotnico sveta nariše v novi luči.

