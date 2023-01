Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: CÉLESTE IN MARCEL*

* oglasno sporočilo

Céleste: zadnja pomembnejša ženska v življenju Marcela Prousta

Bukiličin prevod biografsko-fikcijskega romana Jocelyne Sauvard Céleste in Marcel: Proustova ljubezen je pri Celjski Mohorjevi družbi izšel ob 100. obletnici smrti prvega med modernističnimi avtorji, Marcela Prousta. Z delom dobi bralec možnost vpogleda v intimni svet pisatelja, ki je v Iskanju izgubljenega časa s pomočjo magdalenic in lipovega čaja »izumil« teorijo nehotnega spomina.

Časovni okvir dogajanja je postavljen med marec 1918 in november 1922. Marcel in njegova pomočnica Céleste sta si zelo blizu. Medtem ko se njen mož Odilon bojuje na fronti, ona živi pri pisatelju in mu pomaga tako pri hišnih opravilih kot pri zapisovanju njegovih misli in idej, s katerimi je zaslovel kot eden izmed največjih modernističnih avtorjev. Je bilo med njima le zelo tesno prijateljstvo ali se je v njunem odnosu razvilo kaj več?

Roman je prava poslastica za vse sladokusce, ki jih zanima umetniški vpogled v zadnjo epoho ustvarjalne moči »pionirja sodobnega romana«.

