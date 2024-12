* oglasno sporočilo

Spremembe, nove usmeritve in novi začetki mnoge vznemirjajo. Zato je ta knjiga povabilo, ki ponuja tudi prostor za samo vaše odgovore. Pri tem pa so bralcu v pomoč vzpodbude priljubljenega patra Anselma Grüna, ki vodijo do lastnih rešitev in odgovorov, ki so povsem skladni z življenjem vsakega posameznika.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba