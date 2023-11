Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: BERTA*

* oglasno sporočilo

Zgodba o neopaznih in spregledanih

Na jasi sredi Snežniških gozdov s svojo družino živi srnica Berta. Čeprav obdana z vrstniki, je najpogosteje sama. Radovedna, bistra in zvedava, a tiha in plašna, je posebna in drugačna. Zato Berta nima pravih prijateljev. A tistega usodnega zimskega večera se vse spremeni … Zgodba o bistri plahi srnici je tudi zgodba o vseh neopaznih otrocih, ki še ne vedo, kako izjemni in čudoviti so v resnici. Plemenito sporočilo izpod peresa Jerneja Kuntnerja, ki ga lahko mladi bralci poberejo na mahovitih tleh Snežniških gozdov skozi izjemne ilustracije Polone Lovšin.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

