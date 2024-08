Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: BELA GARDA*

* oglasno sporočilo

Mojstrovina o človeškem duhu v senci vojne

Zgodovinski roman nas popelje v burne dni državljanske vojne 1917–1921 v Kijevu. Skozi oči družine Turbin in njihovih prijateljev doživljamo pretresljive zgodbe o lojalnosti, izdaji, ljubezni in izgubi. Bulgakov mojstrsko slika kaotično ozračje in globoko osebne tragedije, ki spremljajo zgodovinske dogodke. Preplet realističnega pripovedovanja in dramatičnih zasukov bralca vodi skozi vrtince človeških čustev in usod. Roman je tudi temeljit razmislek o človeškem stanju in morali v času vojne.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

