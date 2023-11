Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: AMPAK DANES HOČEM DRUGAČE*

* oglasno sporočilo

Prepoznati, razumeti in sprejeti posebnosti težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo. Priročnik za starše, vzgojitelje, učitelje in posameznike

Pričujoče delo Lidije Šket Kamenšek je skozi njene lastne izkušnje in bogato znanje na področju motenj s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo zorelo več let. V tem času se je širil nabor opažanj in dobrih praks, ki jih je avtorica uporabila pri svojem delu. Sad tega je z nasveti in uporabnimi rešitvami bogat priročnik; ta predstavlja nepogrešljiv pripomoček za vse, ki se srečujejo s to problematiko: starše, vzgojitelje, učitelje in posameznike, ki živijo z izzivi ADHD.

