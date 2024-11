Kmetiji Rabič iz Slovenske Bistrice naslov Šampion ljudstva!

Kmetija Rabič iz Slovenske Bistrice je na izboru Naj hlev 2024 osvojila naslov Šampion ljudstva. Med osmimi finalisti so na spletnem glasovanju prejeli največ glasov.

V organizaciji Ljubljanskih mlekarn ter v sodelovanju s Kmečkim glasom je letos drugič potekal izbor Naj hlev. Na natečaj sta svojo kmetijo prijavila tudi Ana in Aleš Rabič s Šentovca pri Slovenski Bistrici. Zelo uspešno, saj sta osvojila enega od prestižnih naslovov – Šampion ljudstva.



»Zavedala sva se, da so v izbor prijavljene res vrhunske sodobne kmetije ter da glavne nagrade ne moreva dobiti. Namreč naš hlev je star že deset let, tedaj pa so bile drugačne smernice, kot veljajo danes. Vseeno pa se lahko potegujeva za naslov šampion ljudstva, sva si rekla, saj v lokalni skupnosti dosti delujemo in smo nekako prepoznavni. In prav to nam je uspelo!« se je nagrade razveselila Ana in hvaležno dodala: »Zelo sem ponosna na to, v kakšnem kraju živim. Na glasovanju je bil tako pozitiven odziv, da tega kar nisem mogla dojeti. Zgolj v enem tednu glasovanja smo dobili skoraj 4 tisoč glasov, kar je izredno.«

Izbor se je sklenil 21. novembra, ko so razglasili zmagovalce. Naslov Naj hlev (po izboru strokovne žirije) so podelili dvema sodobnima kmetijama Černivec iz Zgornjih Jarš ter Napotnik iz Topolšice.