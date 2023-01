Na kmečki tržnici v Citycentru Celje so obiskovalcem vsak četrtek in petek od 9. ure naprej na voljo najrazličnejše dobrote in izdelki, ki so pripravljeni ali narejeni na okoliških kmetijah. Na kmečki tržnici so ob četrtkih trije ponudniki, ob petkih pa sodeluje šest ponudnikov.



