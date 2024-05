Kmalu začetek prenove Razlagove ulice

Mestna občina Celje bo predvidoma junija začela celovito prenovo Razlagove ulice. Prenova bo potekala v skladu s smernicami celjskega območnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) in bo trajala približno leto dni.

Razlagova je notranja mestna cesta, ki se iz Ulice XIV. divizije napaja preko Pleteršnikove ulice in v eni smeri vodi do Krekovega trga, v drugi pa preko Savinjske ulice do Savinjskega nabrežja. Gre za eno najbolj prepoznavnih ulic v mestnem jedru, ki jo je že dodobra načel zob časa. Med ključnimi težavami so poškodovane, razpokane in razpadajoče tlakovane površine, predvsem pa je v ustroju ceste zelo dotrajana komunalna infrastruktura. Ulico bremenijo prevladujoči motorni promet, preozki pločniki za pešce, prenasičenost prostora z oblikovno raznolikimi in neustreznimi nadstreški, oglasnimi tablami in drugo urbano opremo, kar vizualno zapira prostor in vanj vnaša nered. Značilni so tudi neustrezna postavitev urbane opreme (zabojniki in koši za smeti), ki ovira peščeve poti, odsotnost zelenja ter slabo oblikovanje uličnih svetilk.

Dela končana v enem letu

Pred dnevi so na Mestni občini Celje zaključili javno naročilo, v katerem je bila kot izvajalec gradbenih del izbrana družba VOC Celje. Vrednost pogodbenih del znaša nekaj več kot 2,1 milijona evrov, izvajalec pa mora skladno s pogodbo gradbena dela opraviti v 12 mesecih po uvedbi v delo. To pomeni, da bo prenova Razlagove ulice končana predvidoma v sredini prihodnjega leta, gradbena dela pa bodo poleg celovite prenove cestišča vključevala tudi izgradnjo pločnika, menjavo tlakov, obnovo vročevoda daljinskega ogrevanja in druge komunalne vode. Za obnovo strojnega dela plinovoda je bila za izvajalca del z javnim naročilom izbrana Energetika Celje, vrednost pogodbenih del pa znaša nekaj več kot 68 tisoč evrov.