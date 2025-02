Kmalu začetek del na zadnjem odseku pri obnovi Razlagove ulice

Obnova Razlagove ulice, ki se je začela sredi lanskega leta, se bliža zadnji, tretji fazi gradbenih del.

Predvidoma 3. marca se bodo dela nadaljevala na odseku od križišča Pleteršnikove ulice do hotela Evropa. Na gradbišču sicer še vedno potekata I. in II. faza obnove, celoten projekt obnove Razlagove ulice, ki poteka v skladu s smernicami celjskega območnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pa bo v celoti končan predvidoma v poletnih mesecih.

»Obnove ene od najbolj znamenitih mestnih ulic smo se zaradi lažjega dostopa stanovalcev do svojih stanovanj in obiskovalcev mesta do lokalov ter drugih poslovnih prostorov lotili postopno in jo razdelili na tri faze. Prva faza vključuje gradbena dela levo od Pleteršnikove ulice do ostrega ovinka pri vodnem stolpu, ki so že skoraj pri koncu. Sledi le še izvedba zaključnega sloja asfalta, ki je predvidena v drugi polovici marca,« so pojasnili na Mestni občini Celje.

Za obnovo dobra dva milijona

V drugi fazi obnove, na območju od ovinka pri Vodnem stolpu do križišča s Savinjsko ulico, se zaključuje gradnja komunalne infrastrukture. Na tem delu se bo v drugi polovici marca začelo tlakovanje in asfaltiranje cestišča, nato sledijo še zaključna dela.

Zadnja, tretja faza obnove Razlagove ulice, kjer se bodo gradbena dela začela predvidoma v začetku marca, pa zajema območje desno od križišča Pleteršnikove ulice do hotela Evropa. Gradbena dela vključujejo novo tlakovanje, celovito obnovo gospodarske infrastrukture, namestitev nove urbane opreme, podzemnih zabojnikov za odpadke ter postavitev nove javne razsvetljave.

Skupna vrednost pogodbenih del za obnovo Razlagove ulice znaša 2,1 milijona evrov, izvajalec del je VOC Celje.