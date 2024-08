Kmalu Kanjonfest na Rogli

Konec avgusta bodo Jurgovo preplavili navdušenci nad plezanjem. Tam bo letos že četrtič potekal plezalni festival Kanjonfest. Udeleženci festivala bodo čez dan plezali v naravi na označenih balvanih in beležili svoje podvige, najboljši pa se bodo v soboto zvečer pomerili v finalu na umetni steni. Večerni finale je vsako leto zanimiv ne le za najboljše tekmovalce, temveč tudi za gledalce, saj poleg tekmovalnega dela zajema tudi pogovorni večer z gosti in glasbenim večerom z didžejem Martinom Zorkom. Organizatorji Kanjonfesta so mladi Slovenjebistričani, ki so sicer aktivni plezalci in zastopajo lokalno Športno društvo Flapper: Filip Justinek, Neven Otorepec in Urban Zagoršek v sodelovanju z Jernejem Kruderjem iz Celja.

Udeleženci festivala bodo večinoma kampirali na območju ob prizorišču. Pričakujejo udeležence iz različnih koncev Slovenije in širše: »Namen dogodka je povezati slovensko plezalno skupnost na lokalnih plezališčih, ki so morda manj poznana. Hkrati si želimo plezanje predstaviti tudi ostalim obiskovalcem. Dogodek vsako leto obiščejo tudi plezalci izven slovenskih meja,« pojasnjujejo organizatorji. Predvsem zaradi pestrega večernega programa pa dogodek ni namenjen le plezalcem vseh nivojev, ampak tudi ostalim, ki se radi družijo in zabavajo. (A. S.)